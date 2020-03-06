شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر جرثومة المعدة من اكثر المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي ، ويعاني منها الكثير من الناس لان عندها القدرة على الاختفاء في بطانة الجهاز المخاطي للمعدة وتتكيف مع حجم المعدة ، عكس بقية البكتيريا التي لا تتحمل حمضية المعدة .

ومن اجل ذلك يجيب ان يتعرف المصاب بجرثومة المعدة على الاكل الصحي والاكل الغير صحي :

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• "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

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اولا الاكل الغير صحي :

وهو المقليات ، والتوابل والحمضيات والقهوة ، بالإضافة إلى المعلبات .

ثانيا الأكل الصحي :

ويتمثل بالالبان الطبيعية ، والبروكلي ، والعسل الخام وعسل المانوكا ، وجذور العرقسوس ، وزيت الزيتون والشاي الاخضر ، والكركم والزنجبيل والقرنيط

بالإضافة إلى هذة الاطعمة ، هناك نصائح جانبية للمريض بجرثومة المعدة ، اهمها عدم ملئ المعدة عند الأكل ، وعدم التدخين فترة تناول العلاج ، وعدم النوم بعد الاكل .