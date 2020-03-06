شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن شفاء مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا المستجد، التي سبق أن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في البحرين.
وأوضحت الوزارة أنه تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، التي أثبتت أن المواطنة "تتمتع حاليا بصحة جيدة"، لافتة إلى أنها خرجت من العزل الطبي، وفق ما ذكرت وكالة واس.
كما أكدت وزارة الصحة السعودية متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.
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