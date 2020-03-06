شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة: الحكومة تقر رفع الأسعار وهذا المتبقي من الوديعة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رعد الريمي

كشف بتصريح خاص لـعدن تايم رئيس الغرفة التجارية بعدن ابوبكر باعبيد عن ما تشهده السلع بشكل عام والسلع الغذائية الأساسية -الرز، والسكر ، القمح والحليب والزيت- في الأيام القادمة من ارتفاع نظرا لنفاذ الوديعة السعودية.

وأشار إلى أن المتبقي من الوديعة يقدر تقريبا بـ 150 مليون دولار وهي لا تكفي لتأمين استيراد بعض البضائع الاساسيات والسلع الغذائية.

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وقال: "نحن متخوفون من ارتفاع الاسعار بسبب زيادة الطلب عليها وخاصة مع قرب موسم شهر رمضان القادم وأن الغرفة التجاري سبق وأن حذرت الجميع بضرورة العمل على ايجاد حل نظرا لكون الوديعة السعودية السابقة شارفت على الانتهاء تفاديا للانهيار الكبير للسلع بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص".

وأوضح لعدن تايم أن "الغرفة التجارية لم تقف إزاء هذا الأمر مكتوفة الأيدي بل عملت على تحرير رسالة خاصة منها وباسمها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعته إلى ان يقدر الظروف التي يمر بها البلد والمرحلة القادمة وتجديد الوديعة 2 مليار دولار غير أنه لليوم لم تجدد الوديعة".

وأشار باعبيد أن الوضع بحسب تقيمنا كمختصين فإنه وضع يرثى له بسبب توقف الاسعار المفضلة.

ولفت باعبيد أن الحكومة اقترحت رفع سعر الدولار وبدل من أن يكون الدولار بـ440 سيرتفع إلى بـ570 والذي سيتحمل اعباء هذا المقترح المواطن نفسه، في حال لم تجدد الوديعة.