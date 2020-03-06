شكرا لبحثكم عن خبر هيئة علوم البحار تطمئن أهالي عدن وتكشف سبب نفوق الاسماك في السواحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبأ

كشفت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والاحياء المائية عن اسباب نفوق الاسماك وبعض الكائنات البحرية وخروجها الى سواحل المدينة، مطمئنة اهالي عدن بأن تلك ظاهرة طبيعية اعتيادية ستنتهي خلال ايام.

وأكدت الهيئة العامة وفقا لوكالة سبأ أن ظهور الطحالب الخضراء في ساحل أبين بالعاصمة المؤقتة عدن، تعد ظاهرة من الظواهر الطبيعية في البيئة وتجعل ماء البحر ذو صبغة خضراء وخاصة في المناطق والاعماق الصغيرة القريبة من الشاطئ.. مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ستختفي في الأيام القليلة القادمة بفعل التيارات البحرية .

وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن فريق علمي متخصص من مركز الدراسات البيئية والتلوث التابع للهيئة قام اليوم الخميس بالنزول الى شاطئ ساحل ابين بهدف دراسة ظاهرة نفوق كميات من الأسماك الصغيرة واغلبها من نوع العيدا وكذلك كميات من الاصداف البحرية ذات المصرعين وخروجهما الى الشاطئ بفعل حركة الأمواج والتيارات البحرية وبفعل الانتشار الكثيف للطحالب الخضراء والتي أعطت صبغتها لتحول لون البحر الى الأخضر .

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وأضاف أنه تم اخذ عينات من الأسماك والقواقع البحرية وعينات من ماء البحر وتم حفظها لغرض استكمال المعاينة والفحص كأجراء بحثي علمي يقوم به المركز .

وأضاف أن هذه الطحالب عادة ما تزدهر في مثل هذا الوقت من السنة وخاصة مع بداية دخول الصيف في البيئة البحرية.. مشيراً إلى أن التغير المفاجئ لدرجة حرارة البحر ومع حركة التيارات جعلت من كثافة هذه الطحالب الانتشار في مساحات واسعة من الساحل .

ولفت البيان إلى أنه تم تتبع حركة هذه الطحالب منذ أسبوع عند ظهورها على شواطئ المكلا ثم شبوة وابين خلال الأيام الأربعة الماضية وصولاً الى إنتشارها في منطقة شقرة قبل يومين وقبل أن تصل أمس بفعل حركة التيارات الى شاطئ ساحل ابين في المحافظة عدن .

وأكد البيان أن الانتشار الكثيف للطحالب الخضراء والنباتات البحرية المجهرية بهذا الشكل أدت الى استهلاك كميات كبيرة من الاكسجين المذاب في الماء والذي فعلاً سبب اختناق وموت الأسماك الصغيرة لعدم قدرتها على تحمل نقص الاكسجين .. لافتاً إلى أن خروج ذلك النوع من القواقع يعود الى تزامن ازدهارها وتكاثرها في هذا الوقت من العام .

واوصت الهيئة بعدم الهلع والخوف من هذه الظاهرة وعدم السباحة خلال هذه الفترة، أو تناول واكل تلك الاحياء النافقة.. داعية السلطات المختصة الإسراع في التخلص من هذه الكائنات البحرية النافقة حتى لا تتحلل بسبب البكتيريا مع ارتفاع درجة الحرارة وتصبح ذات روائح كريهة