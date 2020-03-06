شكرا لبحثكم عن خبر خلال 41 عام.. ثلاث مرات يتوقف الطواف حول الكعبة المشرفة بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت المملكة السعودية يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020 ايقاف الطواف حول الكعبة المشرفة مؤقتا في مكة المكرمة كأحد الاجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس وباء كورونا.

كما اعلنت المملكة عدد من الاجراءات الاحترازية ومنها ايقاف العمرة مؤقتا لمواطنيها والمقيمين وكافة الوافدين من الخارج، فضلا عن اغلاق الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة منذ ما بعد صلاة العشاء بساعة الى قبل صلاة الفجر بساعة من اجل اجراء عمليات تنظيف وتنقية الحرمين، بالاضافة الى ايقاف مشارب ماء زمزم وتوقف السعي بين الصفا والمروة.

اعادت هذه الواقعة للاذهان وقائع اخرى تم فيها توقف الطواف حول الكعبة واداء مناسك العمرة في عصرنا الحديث.

Advertisements

فخلال ما يقرب من 41 عاما توقف الطواف حول الكعبة المشرفة لنحو ثلاث مرات وتحديدا منذ العام 1979 وحتى العام 2020م، تسردها عدن تايم بعد عمليات بحث كالتالي:

1/ في العام 1979 توقف الطواف حول الكعبة كما توقف مناسك العمرة ايضا في المسجد الحرام بسبب حادثة اقتحام المسجد الحرام فيما عرف بفتنة جهيمان العتيبي والمهدي المنتظر والتي استمرت لمدة ١٥ يوما، حيث تم أخذ زوار بيت الله الحرام كرهائن، وكانت من ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩ حتى ٤ ديسمبر ١٩٧٩ قبل ان تتدخل القوات السعودية وتشن حملة امنية وعسكرية استمرت لبضعة ايام وتطهر المسجد الحرام وتقبض على عدد من المقتحمين.

2/ في العام 2017 وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك تم توقف الطواف حول الكعبة المشرفة لبضع ساعات بسبب الزحام الشديد والتدافع، لكن سرعان ما تم حل الاشكالية وعودة الطواف.

3/ في العام 2020 وتحديدا اليوم 5 مارس تم ايقاف الطواف والسعي واغلاق الحرمين الشريفين كاجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا الذي دخل المملكة مؤخرا عبر مواطنين قادمين من ايران، حيث سجلت السعودية حتى الان 5 حالات مؤكد اصابتها بالفيروس.