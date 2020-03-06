شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : محامية ”قتيل الفيلا“ تكشف مفاجأة مزلزله بشأن زوج نانسي عجرم (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو صادم.. ومؤثر يحبس الأنفاس في لحظة استقبال والدة محمد الموسى جثمان نجلها بعد شهرين من قتله في فيلا نانسي عجرم عاجل : شاهد أول ظهور لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا عاجل ..اول حزب يمني يخرج عن صمته ويتهم الرئيس هادي بالانقلاب على الشرعية ويصف الاحمر بالفاشل ويجب ابعاده .."تفاصيل حصرية" عاجل : الان توجيهات مفاجئة ومباشرة من محمد بن سلمان بشأن منح الوافدين “الإقامة المميزة“ في السعودية "تفاصيل طارئه"

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