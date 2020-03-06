شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...مقطع لايصدق لصداقة رجل مع عائلة أسد مفترس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد...مقطع لايصدق لصداقة رجل مع عائلة أسد مفترس

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع لصداقة جميلة لكن عجيبة و طرة لرجل يبدو أنه خبير بيئة يداعب أسد ولبوة ويحمل الفيديو رسالة للبشرية وهي يجب إحترام البئية والحيوانات. جديد اب برس​ Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد...مقطع لايصدق لصداقة رجل مع عائلة أسد مفترس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.