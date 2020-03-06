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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي..ماذ يقصد (علي سالم البيض)في نص الرسالة الموجهة لهادي والزبيدي....”تفاصيل مفاجئة”

اعلن مكتب الرئيس الجنوبي الاسبق على سالم البيض ان حوار الاخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي مع اركان الشرعية هو شيء ايجابي وبناء وتشكر عليه المملكة العربية السعودية. جديد اب برس​ Advertisements

وبحسب صحيفة ” الدستور ” فإن علي سالم البيض وجه نداء لكل الطراف قال فيه ” السعودية والامارات هم اشقائنا ولا يريدون لنا الا الخير لكن هناك اطراف لا تريد الخير لأبناء اليمن فهم لا يفكرون الا بمصالحهم الحزبية والمنفعة الشخصية حتى لو سالت دماء اليمنيين الى الركب.

واضاف ” القاتل يمني والمقتول يمني فهل نجد عقلاء يوقفون هذه المجازر المروعة والدماء الطاهرةة ويعيدون اليمن سعيدا كما كان يطلق عليه ويقفون معاناة ابناء اليمن في الشمال والجنوب؟

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