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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بشرى سارة...دولة عربية تمنح اليمنيين تسهيلات جديدة لدخول أراضيها

ألغت السلطات اللبنانية، الإجراءات المشددة التي فرضتها في وقت سابق على حاملي الجواز اليمني من جميع الفئات.

وقال السفير اليمني لدى لبنان ،عبدالله عبد الكريم الدعيس، في منشور على فيسبوك، أن وزارة الخارجية ومدير الأمن العام في لبنان ألغيا "الإجراءات الأمنية" على حاملي الجوازات اليمنية من الفئات العادية، بعد إلغائها في وقت سابق عن الفئات الخاصة والدبلوماسية.

جديد اب برس​

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وأشار السفير الدعيس إلى أن وبعد إلغاء هذه الإجراءات سيكون بمقدور اليمنيين الدخول إلى الأراضي اللبنانية دون الخضوع للتحريات الأمنية و بمقدوره الحصول على تأشيرة الدخول من المطار مباشرة.

وأضاف أن تلك الامتيازات ستكون للقادمين شريطة أن يكون لدى القادم(تذكرة ذهاب وعوده، مبلغ الفين دولار نقداً، حجز فندقي أو سكن).