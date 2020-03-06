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عدن - ياسمين التهامي - هــــام...تعرف على نقاط وصيغة الأتفاقية اللتى تمت معى الحوثيين والأمم المتحدة

أعلنت ملیشیا الحوثي، الخمیس، أنھا توصلت إلى اتفاق جدید مع برنامج الغذاء

العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن توزیع المساعدات الإنسانیة في الیمن، وتصحیح

الإشكالیات السابقة.

وقال عبدالمحسن طاووس، أمین عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسیق الشؤون الإنسانیة

التابع للحوثیین، إن الجماعة اتفقت مع برنامج الغذاء العالمي یقضي بدفع المساعدات

نقداً للمواطنین في الیيمن جديد اب برس​ Advertisements

واضاف ؛ إن تھدید المنظمات الأممیة والدولیة بإیقاف مساعداتھا للیمن، بمثابة ورقة

ضغط دولیة تفرض على جماعة الحوثي.

وكان برنامج الأغذیة العالمي، أعلن في وقت سابق، انھ اتفق بشكل مبدئي مع ملیشیا

الحوثي للبدء بعملیة التسجیل البیومتري في العاصمة صنعاء، وذلك تمھیداً لاستئناف

توزیع المساعدات.

وبحسب البرنامج فإن البدء بعملیة التسجیل البیومتري (نظام البصمة) سیكون متبوعاً

بتوزیع المساعدات النقدیة في ثلاث مدیریات بأمانة العاصمة.

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