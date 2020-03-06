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عدن - ياسمين التهامي - محافظ المهرة يوجه بمنع دخول جنسيات من ثلاث دول إلى المحافظة

أصدر محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر اليوم قرار يقضي بمنع دخول جنسيات بعض الدول الآسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا في تلك الدول. جديد اب برس​ Advertisements وأمر المحافظ مدراء منافذ شحن وصرفيت وناشطون بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية والإيرانية والكورية الجنوبية لمنع انتقال فيروس كورونا إلى اليمن عبر هذه المنافذ. يأتي هذا التوجيه بعد أيام من تأكيد وزارة الصحة اليمنية ومنظمات أممية خلو اليمن من فيروس كورونا الذي اجتاح عدة دول حول العالم.

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