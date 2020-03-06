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عدن - ياسمين التهامي - اكتشفها بسرعة .. 12 علامة تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير

قد يعاني البعض من مرض الروماتويد دون أن يشعروا بسبب تشابه أعراضه مع اعراض أنواع التهابات المفاصل الأخرى، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وهذا يعني أن الجسم يخطئ في أنسجة خاصة به ويهاجمها.

ففى مرض الروماتويد يهاجم الجهاز المناعي المفاصل وأجزاء أخرى من الجسم ، مما ينتج عنه أعراض غالبًا ما تتضمن الألم والتعب والمفاصل الدافئة والمنتفخة المظهر.

جديد اب برس​

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ولكى نتمكن من اكتشاف المرض مبكرا وتجنب الكثير من المضاعفات، نعرض أعراض الروماتويد المبكرة، خاصة إذا تأثر أكثر من مفصل واحد أو كلا جانبي الجسم ، وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday ".

التعب

يعاني الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالتعب الشديد ويفتقر إلى الطاقة قد يشعر بالاكتئاب، مما يؤثر على النشاطات اليومية، والعلاقات الاجتماعية، والدافع الجنسي، والإنتاجية في العمل.

حمى خفيفة

يؤدي الالتهاب المصاحب بالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى الشعور بالتوعك و تكون درجة حرارة الجسم رتفعة قليلًا ، وهي علامة مبكرة ترافق أحيانًا التعب. قد تسبق أي آثار ملحوظة على المفاصل.

فقدان الوزن

فقدان الوزن غير المبرر ، والذي ربما يكون تأثيرًا غير مباشر للالتهابات، فعندما يشعر شخص ما بالحمى والتعب ، فقد يفقد شهيته ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

التصلب

علامة أخرى مبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي هي تصلب المفاصل. قد تحدث تصلب في واحد أو اثنين من المفاصل الصغيرة ، وغالبا في الأصابع، وقد يستمر لعدة أيام، وعادة يشعر به الفرد في الصباح.

الضعف

قد يشعر الانسان أن المفصل في المنتصف وفي قاعدة الأصابع رقيق وضعيف خصاة عند الضغط عليه أو أثناء الحركة، وقد يتسبب هذا الألم في السير على الكعب أو رفع أصابع قدميه أثناء المشي.

آلام المفاصل

ألم المفاصل في الأصابع والرسغين والقدمين هو علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي حيث يجعل الالتهاب بطانة المفصل أكثر سمكا ويسبب إنتاج سوائل مفصلية إضافية.

تورم المفاصل

المفاصل التي تبدو منتفخة في اليدين والقدمين هي علامة نموذجية على التهاب المفاصل الروماتويدي. يميل تورم المفاصل إلى أن يكون أكثر وضوحًا مع تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن التورم الدقيق قد يكون علامة مبكرة.

احمرار المفاصل

التهاب في المفاصل قد يعطيهم مظهر أحمر. تلون الجلد حول المفاصل في اليدين والقدمين هو علامة على التهاب المفاصل الروماتويدي.

سخونة المفاصل

يحدث دفء وسخونة في المفاصل بسبب الالتهاب وقد يحدث قبل الاحمرار أو التورم وبذلك يكون علامة مبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي.

خدر وتنميل

قد يكون التنميل والوخز الذي يؤثر على اليدين والقدمين علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، وهذه الأعراض ناتجة عن التهاب في المفاصل يمكن أن يسبب ضغط العصب ، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس.

انخفاض في نطاق الحركة

في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل الروماتويدي ، قد يلاحظ الشخص أنه يواجه مشكلة في ثني معصمه ذهابًا وإيابًا، مع تقدم المرض ، يمكن أن يؤثر تلف المفاصل على الأربطة والأوتار ، مما يجعل من الصعب ثنيها وتصحيحها.

المفاصل المتضررة فى الجانبين

من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من أعراض في المفاصل نفسها على جانبي الجسم " الأيمن والأيسر" ولكن ليس كل الحالات تعاني من هذه الحالة.