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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: جثمان قتيل منزل نانسي عجرم يصل سوريا.. وهذا رد فعل والدته

انتهت إجراءات نقل جثمان الشاب السوري محمد الموسى، قتيل منزل نانسي عجرم إلى سوريا، حيث وصل في سيارة خاصة إلى العاصمة دمشق بعد أن ظل عالقًا على الحدود اللبنانية لفترة زمنية طويلة، بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمانه بحجة عدم الاختصاص.

ووصل جثمان محمد الموسى، الذي لقي مصرعه على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في يناير الماضي، إلى مسقط رأسه بالعاصمة السورية دمشق، إذْ نشرت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني لأسرة القتيل، الصور الأولى للحظة وصوله إلى سوريا، حيث يتم في الساعات المقبلة تشريح جثمانه من قِبل لجنة طبية برئاسة الدكتور زاهر حجو.

وقالت رهاب بيطار، في تعليقها على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “محمد الموسى إلى الوطن”.

وشاركت في تغريدة أخرى، مقطع فيديو ظهرت فيه والدة القتيل السوري بأول لقاء لها بابنها منذ وفاته في يناير الماضي، وهي تبكي وبجوارها رهاب بيطار وهي تواسيها، وعلقّت قائلًة: “لحظة لقاء الأم بفلذة كبدها ما أصعبها على قلب الأم”.

وكانت رهاب بيطار قد أكدت أنه بعد مواجهة معاناة في إجراءات استخراج شهادة الوفاة التي انتهت على خير، وصلها خبر مفاده أن الهلال الأحمر رفض نقل الجثمان على حسابه الخاص، وطالبت بالتواصل معها لإتمام نقل الجثمان بأي طريقة أخرى.

وقالت رهاب في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الاختصاص، فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان، محمد الموسى”.

وأكدت البيطار أن ما وصلها بشأن عدم نقل الهلال الأحمر للجثمان، فكتبت: “سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا، محمد الموسى”.

وشددّت على أن هناك لجنة طبية تنتظر وصول الجثمان في سوريا لتوقيع الكشف الطبي عليها وتشريح الجثمان مجددًا كما أعلنت سابقًا، فكتبت: “لجنة طبية سورية عالية المستوى برئاسة الدكتور زاهر حجو بانتظار وصول جثمان المغدور الى دمشق محمد الموسى”.

جديد اب برس​

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