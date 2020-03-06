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عدن - ياسمين التهامي - في خبر صادم ...مجند يهودي من اصول يمنية بالجيش الاسرائيلي يكشف هوية المسئول الكبير الذي نقل فيروس كورونا لـ" محمد بن زايد "..."شاهد"

نشر " عاموس قباص آل سالم" وهو مجند يهودي من اصول يمنية في الجيش الاسرائيلي في تغريدة له طريقة انتقال العدوى بفيروس " كارونا " الى حاكم " أبو ظبي " " محمد بن زايد " . "اب برس " ينشر نص التغريدة : "فيروس كورونا اصاب مسؤولين كبار في ايران وهذا مايؤكد اصابة محمد بن زايد ، وكشفت مصادر اعلامية ان الفيروس انتقل الى محمد بن زايد اثناء اجتماع سري عقدة مع رئيس الأمن القومي بالبرلمان الأيراني / مجتبى ذو النور، الذي كان حاملآ للمرض و كشف مؤخرآ اصابة بفيروس كورونا ويرقد الان في العزل". جديد اب برس​ Advertisements

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