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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد : السعودية تبعث رسالة حازمة للإمارات يشأن الانفصاليين بالجنوب وما سبب ذلك؟ ...وتعلن موقفها من الوحدة اليمنية !

جددت المملكة العربية السعودية دعمها لأمن واستقرار اليمن، ودعم الحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. جاء ذلك خلال كلمة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد قطان، في اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان المنعقد بالقاهرة أمس الأربعاء. جديد اب برس​ Advertisements

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