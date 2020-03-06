 وداعا لأمراض القلب والسمنة المفرطة والضعف الجنسي .. ثمرة رخصية الثمن ومتوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام:
• يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع.
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• يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً.
• يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه.
• الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها.
• أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري.
• تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة.
• الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين.
• تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب.
• من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل.
• أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.
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