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في مشهد نادر شاهد صور جديدة يظهر الحرم المكي وهو خالي تماما من زواره

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يزيد بن سلمان - شبوة - أخلى القائمون على المسجد الحرام في مكة المكرمة، اليوم الخميس، صحن المطاف الذي يطوق الكعبة المشرفة، من الزوار والمصلين والمعتمرين، في مشهد نادر الحدوث فرضته الإجراءات الوقائية التي تتبعها لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات البث المباشر التي تعرضها قناة ”القرآن الكريم“ للحرم المكي على مدار اليوم، صحن المطاف وقد خلا بشكل شبه كامل، حيث يتواجد فقط بعض رجال الأمن وعمال النظافة؛ بهدف تعقيم المكان، قبل السماح بعودة الزوار إليه.

كما حضرت العبارات المؤثرة في المشهد المهيب، والدعوات بأن يعود الحرم المكي لاستقبال الجميع بعد إيجاد علاجات طبية للفيروس الجديد، الذي انتشر في عشرات الدول، وخلف أكثر من ثلاثة آلاف وفاة، من بين نحو مئة ألف مصاب، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة، قبل نحو ثلاثة أشهر.

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وزادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين من إجراءات النظافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، خلال الأيام الماضية، بحيث زادت مرات الغسل والتعقيم.

وأوقفت السعودية، خلال الأيام الماضية، نشاط العمرة الخارجية والداخلية بشكل كامل، كما قيدت منح التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض بشكل واسع، مثل إيطاليا، فيما تجري المملكة فحوصات طبية في جميع منافذها الحدودية ومطاراتها للقادمين من الخارج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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