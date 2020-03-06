شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. القوات المشتركة تقتل 8 عناصر حوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت القوات المشتركة، منذ قليل، أن 8 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لاقوا مصرعم في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وذلك أثناء محاولتهم للتسلل إلى مواقع القوات المشتركة.



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