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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن ...علي محسن ألاحمر يخرج عن صمتة بعد ما اوتهم بلعديد من القضيايا ومن ضمن التهم انة تاجر حروب (تفاصيل التهم)

جيش الإخوان يلاحق قيادات ناصرية في تعز ردا على انتقاد نعمان للأحمر جديد اب برس​ Advertisements في أول رد لنائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح "الفرع المحلي لتنظيم الاخوان" على تصريح أمين عام الناصري والذي وصفه فيه بالإرهابي وتاجر الحرب اختطفت، قوات القطاع السادس باللواء 22 ميكا التابع لحزب الإصلاح مساء اليوم الناشط الناصري جميل الشجاع، بحجة وجود أوامر قهرية بحقه من قبل قيادة محور تعز. وتلاحق قوات القطاع السادس أيضا الصحفي جميل الصامت، القيادي في التنظيم الناصري بتهمة انتقاد الجيش في تعز، حيث سبق أن تم اختطافه واحتجازه في البحث الجنائي أكثر من أسبوعين وقالت مصادر محلية، إن طقما يتبع اللواء 22 ميكا يبحث الليلة عن الصحفي جميل الصامت بعد اختطاف الشجاع. وترجح المصادر أن السبب في ملاحقة الصحفي جميل الصامت والمناضل جميل الشجاع على خلفية كتابات حول محاولة الاغتيال لوكيل محافظة تعز الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي. وجاءت عمليات الملاحقة والاختطاف للقيادات الناصرية بعد ساعات فقط من مؤتمر صحفي لأمين عام التنظيم الناصري شن فيه هجوما على الجنرال علي محسن الأحمر وحمله مسؤولية العبث بالجيش والحرب وجلب الهزائم للشرعية.

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