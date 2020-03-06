شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سيطرتهم عليه...الحوثيون يفاجئون الجميع وينشرون "صور" من داخل منزل امين العكيمي ..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد سيطرتهم عليه...الحوثيون يفاجئون الجميع وينشرون "صور" من داخل منزل امين العكيمي ..."شاهد"

نشر قيادي حوثي شارك ضمن قوات المليشيات الحوثي في معارك الجوف ضد قوات الجيش الوطني في الجوف. وحسب "الصورة" نشهرها القيادي في مليشيات الحوثيين الشيخ القبلي "امين عاطف" صورة له وهو إلى جانب قيادات اخرى في منزل اللواء أمين العكيمي في منطقة الجر بمحافظة الجوف. جديد اب برس​ Advertisements وسيطرة مليشيات الحوثيين على عدد من مديريات الجوف عقب معارك عنيفة تمكنت من خلالها المليشيات التقدم في الارض وانسحبت قوات الجيش بقيادة العكيمي الى شرق مدينة الحزم.

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