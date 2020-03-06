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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير ثلاث مناطق في " صنعاء - مأرب - الجوف " بدعم غير مسبوق من السعودية والتحالف

نشر الشيخ " يحي عويدان " قبل قليل تغريدة حول انطلاق معركة تحرير عاصمة الجوف بدعم مكثف من التحالف العربي. جديد اب برس​ Advertisements " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "بدء المعركة الواسعة وعملية عسكرية كبيرة للجيش الوطني لتحرير الجوف ونهم وصرواح بمساندة شعبية وقبلية غير مسبوقه وتنسيق مع التحالف لتكثيف الغارات الجوية الى 200 طلعة يوميا وساعة الصفر تدق اجراسها والساعات القادمة ستكون الحاسمة".

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