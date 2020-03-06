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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : برعاية سعودية.. لقاء سري يجمع قيادي في حزب الاصلاح مع أمير تنظيم القاعدة بمأرب.. وملثمون ينتشرون في شوارع المدينة

اكدت مصادر اعلامية عربيه أن لقاء جمع بين مسؤول كبير بحزب الاصلاح مع أمير تنظيم القاعدة ((إمارة)) مأرب.

واشارت المصادر الى أن اللقاء كان بتنسيق ورعاية سعودية من أجل ايجاد تحالف يضم مختلف التنظيمات السلفية والإخوانية وداعش والقاعدة وبما يحفظ لحزب الاصلاح استمرارية تواجده بالمحافظة لاسيما بعد سيطرة الحوثيين، على نهم والجوف وأجزاء كبيرة من محافظة مارب.





الى ذلك اكد شهود عيان بان مدينة مارب تشهد منذ مساء يوم امس تحركات مريبة لأشخاص مدمجين بالأسلحة ومرتديين اقنعة سوداء على وجوههم، يعتقد انهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة.

وتزامن تواجد عناصر القاعدة في مارب مع تحليق مكثف لطيران الامريكي المسير والمروحي فوق منطقه يكلا بقيفة محافظه البيضاء، ورمي منشورات على المنطقة تدعو الى الإبلاغ عن عناصر القاعدة والحصول على جائزة مالية.

يذكر أن طائره امريكية بدون طيار استهدفت مطلع فبراير الماضي زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية المدعو قاسم محمد عبده أبكر الريمي عندما كان متواجداً في أحد المنازل بوادي عبيده شرق مدينة مارب وكان حينها قد نفى حزب الاصلاح الحادثة.

إلا ان الرئيس الامريكي ترامب أكد نجاح العملية الأمريكية بقتل الريمي وبذلك وضع الاصلاح في موقف محرج امام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي كما جعل العديد من الدول الغربية تشكك في موقف الاصلاح وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية، خصوصا وقاسم الريمي قتل في المناطق التي تعد معقلاً رئيسيا لحزب الاصلاح.

جديد اب برس​

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