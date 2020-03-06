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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تتحول الحرب فجأةً من مأرب إلى جيزان والحوثي وفاجأة كبرى فعلها الحوثي لمدينة جيزان لا تخطر على بال أحد

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية،أمس الخميس، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في محور جيزان. وأكد مصدر عسكري ان الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية لقوى العدوان بسلاح مناسب شرق الخوبة بمحور جيزان أصابها بشكل مباشر وأدى لإسقاطها على الفور. جديد اب برس​ Advertisements وفي الـ23 من فبراير المنصرم أزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة. مواصفات صواريخ منظومات الدفاع الجوي منظومة فاطر1 : عبارة عن صاروخ مطور محليا من صاروخ (أرض _ جو ) روسي الصنع متوسط وبعيد المدى. طوله : 5.8 متر. الوزن : 600 كيلو جرام. السرعة : 2.8 ماخ. المدى: 22.6 كيلو متر. نظام التوجيه : حراري. منظومة ثاقب1 : منظومة دفاع جوي تحمل صواريخ ( R-73 ( روسية الصنع ( جو _ جو ) وتم تطوير الصاروخ في مركز الدراسات والبحوث التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي اليمني ، حيث تم تحويله إلى صاروخ ( أرض _ جو ) بإضافة العديد من التعديلات التقنية والفنية التي جعلت الصاروخ قادر على اصابة الاهداف بدقة عالية. ولا يزال التطوير مستمر. الطول : 2.93 متر. الوزن: 105 كيلو متر. السرعة : 1.5 ماخ. المدى: 9 كيلو. الارتفاع : 5.5 كم. نظام التوجيه : حراري. أول تجربة له كانت في 19/9/2015م. ودخلت المنظومة إلى الخدمة مطلع سبتمبر 2017م. وتمكنت هذه المنظومة من إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة هي : ( MQ9 – CH-4 _ WING LOONG ) منظومة ثاقب2: هي منظومة دفاع جوي تحمل صواريخ (R-27) روسية الصنع. وتم تطوير المنظومة في مركز الدراسات والبحوث التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي اليمني، حيث تم تحويله من صاروخ ( جو – جو ) إلى صاروخ ( أرض _ جو )، مع اضافة بعض التعديلات التقنية التي مكنت الصاروخ من التغلب على التشويش الالكتروني والحراري. الطول : 3.97 متر. الوزن : 125 كم. السرعة : 2.5 ماخ. المدى : 15 كم. الارتفاع : 8 كم. نظام التوجيه : حراري. تمت أول عملية إطلاق للصاروخ في 16/12/2016م. ونفذت المنظومة عشرات العمليات القتالية. تمكنت المنظومة من الإصابة المباشرة لطائرة F15 وطائرة F16. وتستخدم المنظومة بشكل فعال في التصدي للطائرات الحربية والاستطلاعية. وتتمتع المنظومة بتكتيك عسكري يمكنها من الدخول للجبهات. ثاقب3: ويعد الأفضل تطورا بعد تعديله من صاروخ ( جو _ جو ) روسي الصنع إلى صاروخ (أرض – جو ). الطول : 3.6 متر. الوزن : 175 كيلو جرام. السرعة : 2.5 ماخ. المدى : 20 كيلو متر. نظام التوجيه: مركب، دقيق الإصابة. ودخل الخدمة في أواخر 2016م ، وأصاب طائرتي F16 و F15 . وله دور بارز في التصدي للطائرات الحربية والاستطلاعية

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