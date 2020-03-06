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عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة لميرفت أمين وابنتها... "بالأبيض والأسود"

شاركت الفنانة سيمون، متابعيها بصورة قديمة بالأبيض والأسود، جمعتها بالفنانة ميرفت أمين، وابنتها منة حسين فهمي.

جديد اب برس​

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ظهرت سيمون، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وهي تقف بجوار أمين، فيما وقفت منة التي كانت في سن صغير حينها، أمامهما.

وعلقت على الصورة التي نشرتها كاتبة: "الجميلة مرڤت أمين ومنة الحلوة ابنتها الغالية".

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين كان مسلسل "قيد عائلي" وتم عرضه عبر شاشة dmc قبل رمضان 2019، المسلسل تم تغيير اسمه بعدما كان "البيت الأبيض" و يشارك في بطولته بوسي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، وريم البارودي، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وعدد من الفنانين الشباب، وإخراج تامر حمزة.