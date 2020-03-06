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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بدعم واسناد من طيران الاباتشي وال"F16"...انطلاق عملية تحرير الجوف بقيادة هذا القائد العسكرية ..."شاهد"

أعلنت القوات الحكومية عن إنطلاق معركة الحسم ساعات فجر اليوم الجمعة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. جديد اب برس​ Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية أعلنت عن بدء وإطلاق معركة الحسم في محافظة الجوف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل بدأت شن الهجوم والتقدم في مختلف جبهات المحافظة, ونحو عاصمتها الحزم. ​​​ وذكرت المصادر أن الهجوم يجري من عدة محاور وبمشاركة مكثفة لمقاتلات التحالف الحربية والأباتشي والمدفعية الثقيلة وباسناد وتقدم كاسحات الالغام الحديثة. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية وطيران الأباتشي يمهد عملية التقدم والزحف بدك تحصينات ميلشيا الحوثي المتمردة حول محيط مدينة الحزم من الجهة الشرقية. وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية يديرها ويقودها أهم وأكبر القيادات العسكرية التي تم تكليفها مؤخرا ووصلت يوم أمس الخميس.

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