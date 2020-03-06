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عدن - ياسمين التهامي - بالصور...حريق هائل يلتهم عدداً من المحلات التجارية في العاصمة صنعاء والخسائر فادحة..."شاهد"

التهم حريق هائل مساء يوم الخميس، عدداً من المحلات التجارية في العاصمة صنعاء وتسبب في وقوع خسائر مادية كبيرة.

وقالت وزارة داخلية الحوثيين، في بيان إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق في عدد من المحلات التجارية في شارع غمدان بجوار العيادات الخارجية لمستشفى الثورة في مديرية أزال بالعاصمة صنعاء.

جديد اب برس​

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وأوضحت الحريق نشب في محلات اسفنج مما أدى إلى انتشار الحريق في العمارة إلى الدور الثالث وما زالت أسباب الحريق مجهولة وجاري التحقيق في ملابسات الحادث.



وأوضحت أن سبب انتشار الحريق للعمارة سببها مادة الإسفنج الذي يعتبر من المشتقات النفطية سريعة الاشتعال وعدم توفر وسائل الأمن والسلامة في تلك المحلات التجارية والتوصيل الكهربائي العشوائي.

ولفتتت إلى وقوع خسائر مادية في محلات الاسفنج ومحلات أدوات منزلية وشقتين في العمارة بالدور الثاني والثالث وسيارتين نوع دينة ودباب كانتا بجوار المحلات.