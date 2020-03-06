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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الملك سلمان يصدر قرارات ملكية طارئة ويطالب بتنفيذها باقصى سرعة..."النص"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت متأخر من مساء الخميس، أمرا عاجلا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري من منصبه.

وكلف الملك سلمان، محمد بن عبد الله الجدعان، بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عمله كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

جديد اب برس​

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كما أمر العاهل السعودي بتعيين محمد بن مزيد التويجري، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.