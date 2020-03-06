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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تزامناً مع سقوط مأرب ‘تقرير أمريكي يكشف المستور ويفضح هذا الطرف المتسبب بسرقة النفط من اليمن

كشف موقع أمريكي عن سرقة المملكة العربية السعودية 65 بالمئة من نفط اليمن بالتعاون مع الشركة الفرنسية توتال.

ونقل موقع "أمريكان هيرالد تريبيون" في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" عن خبير اقتصادي يمني قوله إن السعودية تسرق إحتياطيات بلاده من النفط الخام في المناطق المتاخمة لها بالتعاون مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال. جديد اب برس​ Advertisements وأشار التقرير إلى تصريحات محمد عبدالرحمن شرف الدين وكالة الصحافة الفرنسية إن "63 في المائة من إنتاج اليمن الخام سرقته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منصور هادي الرئيس اليمني". وأضاف :"أنشأت المملكة العربية السعودية قاعدة نفطية بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية في الأجزاء الجنوبية من منطقة خرخير بالقرب من محافظة نجران الحدودية السعودية وتستغل النفط من آبار المنطقة". وقال شرف الدين إن الرياض تشتري الأسلحة والمعدات من خلال سرقة دولارات النفط من الشعب اليمني.

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