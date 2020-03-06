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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مأرب ترفض اي صلح مع قوات صنعاء وطبول الحرب تقرع للمعركة في مأرب -تفاصيل

جديد اب برس​

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span style="color: rgb(9, 27, 111); font-family: "Arabic Transparent"; font-size: 18px; text-align: justify;">قوبلت الوساطة مع قوات صنعاء من قبل القيادات العسكرية التابعة لحكومة هادي في محافظة مأرب بالرفص وذلك عقب اجتماع قيادات عسكرية للشرعية مع الضابط السعودي عبدالحميد المزيني.

واعلنت القيادات العسكرية التابعة لحكومة هادي في محافظة مأرب رفض الوساطة مع قوات صنعاء والتأهب للحرب.

واكد محمد علي المقدشي وزير الدفاع في حكومة هادي رفع الجاهزية القتالية وتحمل الجميع المسئولية للمواجهة في اشارة لرفض اي صلح اوساطة مع قوات صنعاء التي باتت على مقربة من مدينة مأرب.

ويأتي تصريح المقدشي عقب اجتماعه بالعرادة والعكيمي مارب والجوف برئاسة الضابط السعودي عبدالحميد المزيني.

واكد المقدشي بقاء قوات الشرعية الى جانب القوات السعودية والتحالف العسكري العربي في محاربة الحوثيين .

وبحسب البوابة الإخبارية اليمنية افادت مصادر مطلعة الى ان تصريحات الرفض على لسان وزير دفاع هادي جاءت عقب محاولة اخيرة لاستعادة الجوف بعد ازاحة وجوه الاصلاح العسكرية واستبدالها بقيادات عسكرية مواليه للامارات.

واشارت المصادر الى ان قرار اعلان الحرب ورفض الوساطة جاء عقب تعيين امين الوائلي قائدا للمنطقة العسكرية السادسة خلفا لهاشم الاحمر المحسوب على الاصلاح.

واكدت تشكيل مجلس عسكري لادارة المهمة يتضمن طارق صالح وصغير بن عزيز المعين اخيرا رئيسا لهيئة الاركان.