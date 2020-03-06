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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــأجل.. الحكم علا القائد العسكري ,,هاشم ألاحمر،، بلاعدام ونجاة الشيخ حميد من هاذا الحكم (تعرف اكثر)
اثار حكم محكمة حوثية على أعضاء مجلس النواب استغراب الكثير حيث أنها لم تدرج الشيخ البرلماني حميد عبدالله الأحمر ضمن من حكم عليهم بالإعدام بتهمة التعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية حيث أن اسمه لم يكن مدرجا في قائمة من صدرت ضدهم احكام الاعدام رغم وجود شقيقه هاشم ضمن المحكوم عليهم .
جديد اب برس
واستغرب الكثير من عدم وجود اسم حميد الأحمر في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام كونه اهم برلماني واشهرهم وكان في الصف الاول في اجتماع سيئون.
وكان القاضي الحوثي حرص ان يجعل اسم حميد الأحمر في البند السابع من حكم المحكمة الحوثية .
ووفق الحكم الحوثي فان البند السابع نص على " التصدي للمتهمين اسحاق يحي بالغيث وحميد الاحمر وسهيل محمد عبدالرزاق وصالح سالم العامري وعباس النهاري وعبدالخالق البركاني وعبدالكريم شيبان ومحمد رشاد العليمي واخرون واحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في واقعة الاتفاق الجنائي والتحريض.
وقال مراقبون أن عدم وضع اسم حميد الأحمر في قائمة المحكوم عليهم بالاعدام كون حميد ممن اختفى من الساحة ولم يظهر اطلاقا بتصريحات أو هجوم على الحوثيين خوفا على ممتلكاته وأمواله التي لازالت في صنعاء .
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