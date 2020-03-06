شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية الأن .. الملك سلمان يطيح بمسؤول رفيع المستوى ويغير وجه المملكة ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت متأخر من مساء الخميس، أمرا عاجلا بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري من منصبه.

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وكلف الملك سلمان، محمد بن عبد الله الجدعان، بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عمله كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أمر العاهل السعودي بتعيين محمد بن مزيد التويجري، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.