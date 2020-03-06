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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 8 قذائف حوثية جديدة على المناطق السكنية

الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، ثلاث قذائف على حي كمران في مدينة الحديدة، وخمس قذائف مدفعية علي مديرية الدريهمي، ووجهت الإرهابية قذائفها نحو مساكن ومزارع المواطنين.



وأكدت المصدر الميدانية بالقوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي استمرت في خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.