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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للشيخوخة وأمراض القلب والزهايمر والسرطان هذة الثمرة اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله شاهد





عدن - ياسمين التهامي - وداعا للشيخوخة وأمراض القلب والزهايمر والسرطان هذة الثمرة اللذيدة والرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للأبد وتحميك من أخطر الأمراض القاتله شاهد تعد المكسرات من أهم الأطعمة التى يفضل تناولها بشكل يومى، فهى تحافظ على صحة الجسم وتمده بالدهون الصحية التى يحتاجها، كما تحتوى على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى يحتاجها الجسم. - يحمى الفول السودانى من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالزهايمر والسرطان ويؤخر أعراض الشيخوخة. كما يعد الفول السودانى من اهم انواع المكسرات حيث يحتوى على 25 % من البروتينات التى تجدد ما يتلف من انسجة الجسم، وله اثر إيجابي على رفع المناعة. - يساعد تناول الفول السودانى بشكل يومى على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم بالاضافة الى احتوائه على مضادات اكسدة تحمى القلب. - كما يساهم تناول الفول السودانى فى خفض معدلات الإصابة بمرض السكرى، والحفاظ على توازنه فى الجسم بشكل صحى. - وتحتوى قشرة الفول السودانى على العديد من الفوائد ومضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية الجسم من الأمراض، ويفضل تناول الفول السودانى بقشره. - كما يحمل الفول السودانى العديد من المركبات التى تحمى من الميكروبات، وتساعد على طرد السموم من الجسم.







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