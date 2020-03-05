شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن... تعرف علا المسئول الكبير اللذي نقل عدوى كورونا ل (..محمد بن زايد..) والخبر تسرب عن طريق ظابط اسرائيلي من اصول يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن... تعرف علا المسئول الكبير اللذي نقل عدوى كورونا ل (..محمد بن زايد..) والخبر تسرب عن طريق ظابط اسرائيلي من اصول يمنية

نشر " عاموس قباص آل سالم" وهو مجند يهودي من اصول يمنية في الجيش الاسرائيلي في تغريدة له طريقة انتقال العدوى بفيروس " كارونا " الى حاكم " أبو ظبي " " محمد بن زايد " . جديد اب برس​ Advertisements " اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "فيروس كورونا اصاب مسؤولين كبار في ايران وهذا مايؤكد اصابة محمد بن زايد ، وكشفت مصادر اعلامية ان الفيروس انتقل الى محمد بن زايد اثناء اجتماع سري عقدة مع رئيس الأمن القومي بالبرلمان الأيراني / مجتبى ذو النور، الذي كان حاملآ للمرض و كشف مؤخرآ اصابة بفيروس كورونا ويرقد الان في العزل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن... تعرف علا المسئول الكبير اللذي نقل عدوى كورونا ل (..محمد بن زايد..) والخبر تسرب عن طريق ظابط اسرائيلي من اصول يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.