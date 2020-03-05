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عدن - ياسمين التهامي - شقيق الفنانة ,,مريم حسين،، يخطف الاظواء بوسامة تفاجئ المعجبات (فيديو)
لفتت الفنان المغربية مريم حسين الأنظار بعد ظهورها في فيديو جديد أثار اهتمام الكثير من المتابعين.
جديد اب برس
وبدت في المقطع المصور وهي تقود السيارة معلنة أن شخصاً يرافقها ، وكشفت أن هذا الشخص هو شقيقها اسماعيل. ولفت الأخير إلى أنه سيرافقها مدى الحياة.
وأعربت مريم حسين عن عاطفتها تجاه أشقائها مشيرة إلى أنهم يشكلون الدعم والسند. وكشفت أن شقيقها لم يكن يحب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن والدها سمح له أخيراً بذلك.
كما أعلنت فوزه في سباق للخيل وتغزلت بجماله وسألته عن عمره فأجاب أنه بلغ الـ27 عاماً. إلا أنها اعترضت على ذلك مشيرة إلى أنه أصغر منها وأن هذا يجعلها تبدو كبيرة في السن.
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