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عدن - ياسمين التهامي - ودرنا الأن... اخر احصئيات ظحايا الحريق في العاصمة صنعا (تعرف علا سبب الحريق)

تمكن رجال الدفاع المدني، اليوم الخميس، من إخماد حريق في عدد من المحلات التجارية في شارع غمدان بجوار العيادات الخارجية لمستشفى الثورة في مديرية أزال بالعاصمة صنعاء.

وأوضح العقيد خالد الشراحي مدير التوجيه في مصلحة الدفاع المدني، ان الحريق نشب في محلات اسفنج مما أدى إلى انتشار الحريق في العمارة إلى الدور الثالث وما زالت أسباب الحريق مجهولة وجاري التحقيق في ملابسات الحادث.

جديد اب برس​

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وقد تمكنت عشر عربات إطفاء من محاصرة الحريق وإخماده الذي كان من الممكن ان ينتشر في المحلات المجاورة .

ولفت أن الخسائر كانت مادية في محلات الاسفنج ومحلات أدوات منزلية وشقتين في العمارة بالدور الثاني والثالث وسيارتين نوع دينة ودباب كانتا بجوار المحلات.

وأوضح أن سبب انتشار الحريق للعمارة سببها مادة الإسفنج الذي يعتبر من المشتقات النفطية سريعة الاشتعال وعدم توفر وسائل الأمن والسلامة في تلك المحلات التجارية والتوصيل الكهربائي العشوائي.

ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واقتناء وسائل الأمن والسلامة وتفقد الاسلاك الكهربائية وفحصها حسب المواصفات الفنية حرصا على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.