شكرا لقرائتكم خبر عن “أمانة مكة” توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادمل... لهذا السبب المرعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة 06-03-2020? - آخر تحديث الجمعة 6-3-2020? “أمانة مكة” توقف نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من الأحد القادمل... لهذا السبب المرعب أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد ٨ مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements

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