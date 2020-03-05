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عدن - ياسمين التهامي - البخيتي يكشف عن فرصة أخيرة أمام حزب الإصلاح لقبول المبادرة ويعلن التوجه الآن نحو تحرير مأرب

أكد عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، محمد البخيتي، في حديث له مع قناة الميادين أن ورقة حزب “الاصلاح” تقترب من التحول إلى ورقة محروقة، داعياً إياهم إلى الاستجابة للمبادرات.

جديد اب برس​

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وكشف البخيتي أنه إذا لم يستجب حزب “الاصلاح” للمبادرة المطروحة، فإن سلطات صنعاء ستتوجه للقبائل، لافتاً إلى أن أمام الحزب “فرصة للدخول في العملية السياسية عبر المبادرة وإلا سيجد نفسه خارجها”.

وقال إن المبادرة المطروحة للحل “شاملة”، معتبراً أن “المكونات السياسية التي استدعت العدوان فقدت سبيل الحل”.

وشدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله على أنه لن تكون هناك شراكة في الحكم مع من وصفهم بـ”الخونة”، مضيفاً أن “المعركة في محافظة الجوف تقريباً حسمت والعين الآن على مأرب”.

وحذر البخيتي من أن “أمن السعودية والإمارات مرهون بأمن وسيادة اليمن”.

وفي سياق آخر، قال محمد البخيتي، خلال حديثه لقناة الميادين، إن “غطرسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استفزت شباب اليمن”، مشيراً إلى أن فتح سوريا باب التطوع للدفاع عنها، “سيلقى تجاوباً من الكثير من العرب”.

وكان البخيتي قد وجه في تغريدة له على تويتر يوم أمس رسالة إلى الشعب السوري، قال فيها إن “قلوب العرب معكم”.

كلام البخيتي يأتي في إطار التعقيب على العملية العسكرية التي بدأها الجيش التركي منتصف شهر شباط/فبراير الماضي في إدلب، والتي أدانتها أيضاً حكومة “الإنقاذ” الوطني في صنعاء يوم أمس.