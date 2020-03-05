تعرض أحد أنابيب نقل النفط الخام لأعمال تخريبية شرق شبوة

فجّرت عناصر تخريبية، مساء الأربعاء، أنبوباً لنقل النفط الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر في السلطة المحلية، قوله: إن "أنبوب نقل النفط الخام تعرض للتفجير في الكيلو 127 بقرية الشهباء في مديرية الروضة شرق مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة".



وأضاف المصدر، أن "النيران تصاعدت من موقع التفجير في الأنبوب المستهدف، مشيراً الى توجه فريق هندسي لإصلاحه".



وبين الفينة والأخرى تتعرض شبكة أنابيب نقل النفط الخام في محافظة شبوة، لأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر كبيرة لاقتصاد البلد الذي يعيش حرب طاحنة منذ نحو 5 أعوام.



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