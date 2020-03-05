شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تقول أنها حصلت على كمية كافية من الوقود والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في هذه الاثناء محطات التوليد في عدن تستقبل كميات كافية من الوقود عبر الناقلات بعد المجهود الكبير التي بذلته وزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الوزير الإنسان االمهندس محمد العناني والمقاومة الجنوبية ومواقفهم في حل أزمة وقود محطات توليد الكهرباء وتحويل الواقع السئ للازمة إلى انفراجة ستشهدها عدن ابتداء من هذه اللحظة
شكرا لكل من وقف معنا وقدر ظروف الناس والتمس لنا العذر
ولمن شتمنا وصب غضبه علينا دون مراعاة مشاعرنا وتقدير الوضع الذي تمر به البلد
والف تحية للعيون الساهر في المحطات وغرف الطوارئ والتحكم
وإدارة الوقود التي اشرفت على خروج الناقلات وتسهيل كل الصعاب ممثلة بمديرها المهندس معن مرشد تاركين خلف ظهورهم أسرهم ليقوموا بواجبهم الوطني
لذا وجب على الجميع ان يعلم بان هذه المؤسسة الخدمية هي في الاصل ملك كل مواطن وأن نجاحها مرتبط بهم ولا نجاح سيتتحقق ما لم يشارك المواطن بفعالية في تسديد فواتير الكهرباء والامتناع عن الربط العشوائي المباشر وسرقة التيار
وكل الحب والتفاني والوفاء لهذه الارض الطيبة عاصمة الخير والعطاء عدن.
من صفحة ناطق وزارة الكهرباء
محمد المسبحي
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