شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تقول أنها حصلت على كمية كافية من الوقود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في هذه الاثناء محطات التوليد في عدن تستقبل كميات كافية من الوقود عبر الناقلات بعد المجهود الكبير التي بذلته وزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الوزير الإنسان االمهندس محمد العناني والمقاومة الجنوبية ومواقفهم في حل أزمة وقود محطات توليد الكهرباء وتحويل الواقع السئ للازمة إلى انفراجة ستشهدها عدن ابتداء من هذه اللحظة شكرا لكل من وقف معنا وقدر ظروف الناس والتمس لنا العذر ولمن شتمنا وصب غضبه علينا دون مراعاة مشاعرنا وتقدير الوضع الذي تمر به البلد والف تحية للعيون الساهر في المحطات وغرف الطوارئ والتحكم Advertisements وإدارة الوقود التي اشرفت على خروج الناقلات وتسهيل كل الصعاب ممثلة بمديرها المهندس معن مرشد تاركين خلف ظهورهم أسرهم ليقوموا بواجبهم الوطني لذا وجب على الجميع ان يعلم بان هذه المؤسسة الخدمية هي في الاصل ملك كل مواطن وأن نجاحها مرتبط بهم ولا نجاح سيتتحقق ما لم يشارك المواطن بفعالية في تسديد فواتير الكهرباء والامتناع عن الربط العشوائي المباشر وسرقة التيار وكل الحب والتفاني والوفاء لهذه الارض الطيبة عاصمة الخير والعطاء عدن. من صفحة ناطق وزارة الكهرباء محمد المسبحي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء عدن تقول أنها حصلت على كمية كافية من الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.