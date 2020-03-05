شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة شاهد اول وزير في حكومة الشرعية يظهر من قلب معارك الجوف .. مرتدياً البزة العسكرية بكل شجاعة متحدياً الحوثي ويعلن التحاقه بالجبهات ـ صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن وزير الدولة في حكومة الشرعية اللواء عبدالغني جميل عن عودته الى اليمن ليشارك جنود الجيش القتال في الجبهات ضد الحوثيين

وتأتي عودة جميل في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الجوف معارك ضارية بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي الانقلابية منذ اسابيع

وكتب وزير الدولة عبدالغني جميل تغريدة على. تويتر، ‏مغادرين إلى ارض الفداء ارض الشموخ ارض الوفاء ارض البسالة محافظه مارب لمشاركه رجال الجيش الوطني في متارسهم وخنادقهم على الرغم من عرقله رئاسه الوزراء للحجز بطريقه غير مباشره.

ويعتبر اللواء عبدالغني جميل اول وزير بحكومة الشرعية يعلن عودته الى اليمن من اجل المشاركة في قتال الحوثيين.