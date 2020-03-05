شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة أمريكية تسرد تفاصيل الجريمة البشعة التي تعرض لها سائق يمني في مانهاتن على يد أمريكيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت السلطات الأمريكية ان سائق أوبر يمني الجنسية تعرض لهجوم غادر من قبل مجموعة مكونة من خمسة أفراد بعد قيامه بتوصيلهم، وأدى الهجوم إلى دخوله حالة غيبوبة.

قال مسؤولون إن سائق سيارة الأجرة محمد الجحافي البالغ من العمر 54 عامًا قام بإيصال ثلاثة رجال وامرأتين - إحداهما ذات شعر وردي – في أحد شوارع ولاية مانهاتن حوالي الساعة 4:25 فجراً يوم في 5 فبراير الماضي.

وقالت مصادر إنفاذ القانون أنه عندما لاحظ السائق أفراد العصابة وهم يشربون الخمر داخل سيارته ، أخبرهم بالتوقف عن الشرب - لكنهم رفضوا وبدأوا الشجار معه أثناء توجههم إلى مانهاتن.

وقام السائق الذي شعر بالضيق من تصرفاتهم بركن سيارته على جانب الطريق ، وطلب منهم النزول لكن العصابة بدأت بالشجار معه فوق الرصيف ، بحسب ما أظهرته أشرطة المراقبة التي تحصلت عليها الشرطة.

وتظهر اللقطات التي أصدرتها الشرطة يوم السبت العديد من الأشخاص وهم يتشاجرون ، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان السائق يظهر على الكاميرا.

وخلال المشاجرة ، قام أحد الركاب الذكور بتوجيه لكمات قوية على وجه السائق ، فسقط على الأرض فوراً ما أدى إلى إصابته بشده في رأسه، وفقًا للشرطة.

نقل المسعفون السائق إلى مركز ويل كورنيل الطبي مصاباً بصدمة حادة في الرأس ، حيث تم وضعه في غيبوبة مستحثة طبياً ووضعه في العناية المركزة.

Advertisements

وقالت شركة (رايد شيرينغ) أن الجحافي كان سائقاً لأوبر لأكثر من 4 سنوات.

هروب المشتبه بهم

وفي الوقت نفسه ، هرب المشتبه بهم الخمسة وما زالوا طلقاء وفارين من السلطات ، وفقا لمصادر إنفاذ القانون.

وشوهد اثنين من أفراد العصابة الذكور لآخر مرة على لقطات للمراقبة وهم يرتدون قبعات Yankees ومعطف داكن ، في حين كان الذكر الثالث يرتدي سترة ذات غطاء للرأس زرقاء. وتظهر إحدى نساء العصابة بشعر وردي ، بينما ترتدي الأخرى معطفًا منتفخًا أسود.

ويرقد الآن محمد الجحافي الذي أقل خلال عمله كسائق عدداً من المشاهير مثل روبرت دي نيرو ومارك والبيرج وصموئيل جاكسون، يرقد في مستشفى بمانهاتن ولا يزال في حالة حرجة وفي حالة غيبوبة ، بعد شهر من تعرضه للضرب المبرح على يد الركاب الخمسة والذين لا يزالون فارين من وجه العدالة وتبحث السلطات عنهم.

1

قال أحد أصدقاء العائلة ، عمر سيمان ، 25 عاماً: "لا أتمنى هذا أن يحدث لأي شخص والجميع يدعو له بالشفاء".

وقال سيمان إنه عمل سائق سيارة أجرة صفراء قبل أن يبدأ في الآونة الأخيرة في قيادة سيارة تابعة لشركة أوبر.

أثار الاعتداء تضامن عدد من من زملاء الجحافي في العمل وكذا تضامن اليمنيين في أمريكا. وقال اتحاد ولاية نيويورك لسائقي سيارات الأجرة وجمعية التجار اليمنيين الأميركيين أنهم سيعلنون عن مكافأة نقدية لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المجرمين الخمسة.