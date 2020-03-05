شكرا لبحثكم عن خبر بعد تغريدة حازب .. مصدر محلي يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على مديرية جديدة في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مدير مديرية رغوان بمحافظة مأرب، طه علوي الباشا بن زبع، الأنباء التي تحدثت عن سيطرة جماعة الحوثيين على المديرية.

وقال بن زبع في بيان، "لا صحة لما نشر حول دخول الحوثيين إلى مديرية رغوان ننفي ذلك نفياً قاطعاً ونؤكد أن مارب صامدة بكل مديرياتها".

وكان وزير التعليم العالي في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) حسين حازب، قال في تغريدة على تويتر، أن اتفاق تم بين الحوثيين ومشائخ مديريتي مجزر ورغوان، نتج عنه تسليم المديريتن.

ودعا بن زبع وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية والتأكد من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها.

وكانت وسائل إعلام موالية للحوثيين تحدثت عن تقدم مسلحي الجماعة باتجاه مدينة مأرب وسيطرتهم على مديرية رغوان على تخوم مركز المحافظة.