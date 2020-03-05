أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020 وهي كالتالي :

بالتفاصيل.. وفاة معلم في أحد الفصول الدراسية جراء إصابته بجلطة مفاجئة https://www.elyamnelaraby.com/464496/ شيخ قبلي من الجوف يكشف مكامن الضعف في أداء الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/464503/ تفاصيل - مقتل مواطن في ريف إب وإصابة آخر بالسياني وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/464504/ أمنية تعز تشدد على رفع مستوى الجاهزية للجيش والأمن وتقر منع حركة الدراجات https://www.elyamnelaraby.com/464505/ بالصور.. مدير عام مديرية مدينة المكلا يلتقي ممثلين منظمة CSSW https://www.elyamnelaraby.com/464507/ مقتل نجل قيادي حوثي من إب في جبهات الجوف https://www.elyamnelaraby.com/464511/ بالصور.. وزير الدفاع خلال زيارته للجوف: سنعمل إفشال المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/464514/ مصادر "الخليج 365" تكشف مُخطط الإخوان مع تركيا وإيران والحوثي بمراحله الست باليمن https://www.elyamnelaraby.com/464519/ Advertisements البركاني : الدور الإيراني يشكل خطراً على الأمن القومي لدول الجوار https://www.elyamnelaraby.com/464520/ قدمت من مدينة تعز.. اللواء ٣٥ يضبط مركبة محملة بالذخائر كانت في طريقها للحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/464521/ شبوة .. تدشين مشروع أول طريق دائري في عتق https://www.elyamnelaraby.com/464523/ عدن .. الإنتقالي يختتم دورة تدريبية لأعضاء القيادات المحلية https://www.elyamnelaraby.com/464524/ عدن .. تنفيذ حملة إزالة الإستحداثات العشوائية في المنصورة https://www.elyamnelaraby.com/464527/ القوات الجنوبية بالضالع تشتبك مع المليشيات في الأزارق وترقب كبير يسود باقي الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/464532/ عدن .. قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك https://www.elyamnelaraby.com/464533 رئيس الوزراء يشيد بالتسهيلات التي تقدمها الأردن للمواطنيين اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/464535/ بعد التنسيق الإخواني والحوثي برعاية تركيا وقطر.. القوات الجنوبية بالضالع تستعد لمعركة الحسم https://www.elyamnelaraby.com/464538 مركز أبحاث علوم البحار يضع حداً للجدل حول اسباب إخضرار مياه شاطئ في عدن https://www.elyamnelaraby.com/464555/

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