المليشيا ترفع من وتيرة خروقاتها بقصف أحياء سكنية بحيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 رفعت مليشيات الحوثي الإرهابية وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية حيث قامت باستهداف وقصف الأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي شنت قصف مدفعي بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف B10 على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت القرى السكنية في منطقة الجبلية بالأسلحة المتوسطة والرشاشة منها سلاح 14.5 ، كما فتحت المليشيات نيران أسلحتها المتوسطة منها سلاح 12.7 وسلاح 14.5 على القرى المأهولة بالسكان في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه. وتواصل مليشيات الحوثي تصعيدها العسكري وارتكاب الجرائم والإنتهاكات الإنسانية ضد المواطنين الأبرياء في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذو إنطلاق الهدنة الأممية.

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