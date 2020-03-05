مركز أبحاث علوم البحار يضع حداً للجدل حول اسباب إخضرار مياه شاطئ في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

عدن - الخليج 365

وضعت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، حداً للجدل الدائر حول أسباب إخضرار مياه شاطئي ساحل ابين في العاصمة عدن .



وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن أن ظهور الطحالب الخضراء في ساحل أبين بالعاصمة المؤقتة عدن، تعد ظاهرة من الظواهر الطبيعية في البيئة وتجعل ماء البحر ذو صبغة خضراء وخاصة في المناطق والاعماق الصغيرة القريبة من الشاطئ.. مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ستختفي في الأيام القليلة القادمة بفعل التيارات البحرية .

وأوضحت أن فريقاُ علمياً متخصصاً من المركز قام بالنزول اليوم الخميس الى شاطئ ساحل ابين بهدف دراسة ظاهرة نفوق كميات من الأسماك الصغيرة واغلبها من نوع العيدا وكذلك كميات من الاصداف البحرية ذات المصرعين وخروجهما الى الشاطئ بفعل حركة الأمواج والتيارات البحرية وبفعل الانتشار الكثيف للطحالب الخضراء والتي أعطت صبغتها لتحول لون البحر الى الأخضر .

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وأضافت أن الفريق أخذ عينات من الأسماك والقواقع البحرية وعينات من ماء البحر وتم حفظها لغرض استكمال المعاينة والفحص كأجراء بحثي علمي يقوم به المركز .

وبحسب المركز فإن هذه الطحالب عادة ما تزدهر في مثل هذا الوقت من السنة وخاصة مع بداية دخول الصيف في البيئة البحرية.. مشيرة إلى أن التغير المفاجئ لدرجة حرارة البحر ومع حركة التيارات جعلت من كثافة هذه الطحالب الانتشار في مساحات واسعة من الساحل .

ولفت البيان الصادر عن المركز إلى أنه تم تتبع حركة هذه الطحالب منذ أسبوع عند ظهورها على شواطئ المكلا ثم شبوة وابين خلال الأيام الأربعة الماضية وصولاً الى إنتشارها في منطقة شقرة قبل يومين وقبل أن تصل أمس بفعل حركة التيارات الى شاطئ ساحل ابين في المحافظة عدن .

وأكد البيان أن الانتشار الكثيف للطحالب الخضراء والنباتات البحرية المجهرية بهذا الشكل أدت الى استهلاك كميات كبيرة من الاكسجين المذاب في الماء والذي فعلاً سبب اختناق وموت الأسماك الصغيرة لعدم قدرتها على تحمل نقص الاكسجين .. لافتاً إلى أن خروج ذلك النوع من القواقع يعود الى تزامن ازدهارها وتكاثرها في هذا الوقت من العام .

واوصت الهيئة بعدم الهلع والخوف من هذه الظاهرة وعدم السباحة خلال هذه الفترة، أو تناول واكل تلك الاحياء النافقة.. داعية السلطات المختصة الإسراع في التخلص من هذه الكائنات البحرية النافقة حتى لا تتحلل بسبب البكتيريا مع ارتفاع درجة الحرارة وتصبح ذات روائح كريهة