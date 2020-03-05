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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو // محمد بن سلمان يصدر قرار بشئن حزب الأصلاح اليمني ...موجة للقيادة في الفنادق

أفادت وسائل إعلام موالية لتحالف العدوان نقلاً عن مصدر سياسي في الرياض، أن السلطات السعودية اعتقلت، اليوم الخميس، رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الخائن محمد عبدالله اليدومي. جديد اب برس​ Advertisements وأضافت أن السلطات السعودية أوقفت اليدومي، إثر محاولته مغادرة الأراضي السعودية “بطريقة غير قانونية” حسب قول المصدر. الجدير بالذكر أن السلطات السعودية تفرض الإقامة الجبرية على الفار هادي والعديد من الخونة السياسيين وقيادة حزب الإصلاح، بعد خروج بعض من تلك القيادات إلى تركيا خلال السنتين الماضيتين.

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