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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: داليا مبارك تعلم مهيرة عبدالعزيز رقصة الخطوة الجنوبية

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل خلال حلقة من برنامج “غداً أجمل” الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز على شاشة MBC.

واستضافت خلالها الفنانة السعودية داليا مبارك. وبدتا في الفيديو فيما تقوم الأخيرة بتعليم مقدمة البرنامج كيفية أداء حركات رقصة الخطوة الجنوبية.

وبدا أن مهيرة نجحت بالقيام بذلك منذ الخطوات الأولى وهو ما أدهش مبارك. وحققتا من خلال أحد تلك الحسابات أكثر من 13 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

كذلك نشرت داليا على حسابها الخاص على التطبيق فيديو لهما من كواليس البرنامج حيث تم الاحتفال بيوم ميلادها. وعلقت: “أنا فتاة حفل عيد الميلاد” لترد مهيرة: “عيد مولد سعيد داليا. أنت ضيف ودود وجميل”.

ويشار إلى أن الفنانة السعودية تطرقت خلال الحلقة إلى مسألة تعرضها للتنمر بسبب لون بشرتها الداكن، ما أطلق موجة واسعة من التعاطف معها والدفاع عنها. ويذكر أنها متزوجة من الأميركي ألهيم ستاركس ولديهما طفلة هي ليلي سامر.

جديد اب برس​

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