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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: شيلاء سبت تخطف الأنظار من زفاف شقيقتها برداء النوم

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه عارضة الأزياء والممثلة البحرينية شيلاء سبت. ولفتت الأخيرة الأنظار بجلوسها برفقة صديقات لها وهن يرتدين ملابس النوم والروب. وتساءل الكثيرون في تعليقاتهم على تلك الحسابات عن سبب ذلك ولفتوا إلى أنه لم يكن على الفنانة اعتماد هذه الإطلالة المنزلية أمام الجميع معتبرين أنه عرض علني لحياتها الخاصة.

وأثارت الاهتمام أيضاً بتحدثها عن البحث عن عريس. ويأتي هذا بعدما احتفلت برفقة أفراد عائلتها بزواج شقيقتها شذى.

وتداول الناشطون على المواقع فيديو طريفاً لها ولشقيقتها شيماء وهما ترقصان بملابس كاجوال بعد انتهاء حفل الزفاف.

كما انتشر مقطع آخر لها وهي ترقص بطريقة عفوية مع القيام بحركات سريعة على ألحان الأغنية الشعبية “شياة أقهريهم”.

ويشار إلى أن العائلة أقامت حفلاً تراثياً جميلاً تخللته مراسم الحناء وتلاه الزفاف الذي اقتصر حضوره على الاصدقاء والعائلة. وقد تم تنبيه المدعوين إلى ضرورة تجنب المصافحة والتقبيل من أجل الحفاظ على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. جديد اب برس​ Advertisements

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