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عدن - ياسمين التهامي - كويكب ضخم يقترب من الأرض بشدة.. وناسا تكشف عن حجمه وسرعته ومستوى خطورته

أعلن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ناسا، أن كويكبا ضخما سيكون بأقصى درجات اقترابه من الأرض نهاية شهر أبريل القادم.

ويتوقع العلماء أن يعبر هذا الكويكب على بعد يقارب ستة ملايين كيلومتر من كوكب الأرض، أي أنه أبعد من القمر بحوالي 16 مرة.

ويقدر العلماء حجم الكويكب القادم باتجاه الأرض، بنصف حجم جبل إيفرست الضخم.

ويتراوح قطر الكويكب، صاحب الشكل غير المنتظم، ما بين 1.77 وأربعة كيلومترات.

أما سرعته فستتجاوز 32 ألف كيلومتر في الساعة، لدى مروره بأقرب نقطة من الأرض.

ظهوره ليس مفاجئا

وتم رصد الكويكب الذي يحمل اسم “1998 OR2” لأول مرة عام 1998، ولا تزال ناسا ترصده باستمرار طوال العقدين الماضيين. ما يعني أن ظهوره ليس مفاجئا ولن يكون مخيفا لسكان الأرض.

ورغم تهويل بعض وسائل الإعلام أمر الكويكب، ونشرها توقعات بأنه سيضرب الأرض، إلا أن العلماء في ناسا يؤكدون أن لا صحة لذلك، ويقولون إنه “سيعبر بأمان”.

جديد اب برس​

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